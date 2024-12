Rukan maailmancup-avauksessa perinteisen sprintin viidenneksi joutui pettymään, kun Lillehammerissa hiihdettiin sprinttiä vapaalla.

Joensuu hiihti lauantain sprintin karsinnassa komeasti toiseksi ylivoimaisen kaulan muihin kasvattaneen Ruotsin Jonna Sundlingin jälkeen. Erähiihdoissa tuli kuitenkin pettymys, kun Joensuu jäi omassa puolivälierässään kolmanneksi Saksan Coletta Rydzekin ja Ruotsin Emma Ribomin jälkeen ja putosi lopulta aikavertailussa jatkosta.

Joensuun loppusijoitukseksi tuli 13:s. Kisan voitti Sundling.

– Lopputulos oli aika iso pettymys tänään. Toki karsinnan kakkossija, siihen olen tosi tyytyväinen ja erähiihtämiseen, miltä se tuntui, siihen olen kyllä tyytyväinen. Pienestä jäi kiinni, että olisin ollut välierässä ja sitä kautta hiihtämässä finaalipaikasta, Joensuu sanoi Hiihtoliitolle.

– Tämä on sprinttiä. Otetaan tästä opit matkaan. Kyllä tämä varmasti opettaa jatkoon jotakin. Uusi yritys ensi viikonloppuna.

Maastohiihdon maailmancup jatkuu viikon kuluttua Sveitsin Davosissa.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä toteaa, että odotukset Joensuuta kohtaan olivat korkealla, vaikka Lillehammerin sprintti hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla, joka on Joensuun heikompi etenemisen muoto.

Joensuu veti puolivälierässään joukkoa, mutta Rydzek ja Ribom tulivat lopussa ohi.

– Ehkä se karsinnan kakkossija nosti iteluottamuksen sillä tavalla korkealle, että ajatteli, että hän keulasta hoitaa tämän ja sillä selvä. Sitten ei käynytkään niin, Isometsä pohtii.

– Jälkeenpäin on helppo olla viisas ja sanoa, että se oli väärä taktiikka. Ei sitä voi sanoa ennen kisaa. Oli se ainakin rohkea, Isometsä ruotii.

Isometsä huomauttaa, että Joensuu oli puolivälieränsä hiihtäjistä selvästi karsinnan nopein.

– Ehkä ajatus oli se, että kun pitää riittävän kovaa vauhtia, porukka hyytyy niin, että ei sieltä tule. Ajatuksena tietysti ihan oikein, että niinhän Jonna Sundling hiihti (omassa erässään), mutta hän otti siinä viimeisessä nousussa pienen eron, että takaa ei laskettukaan kiinni.

Joensuu on mainiolla suorituksillaan nostanut itsensä sellaiseen asemaan, että odotukset häntä kohtaan ovat sprintissä aina korkealla. Lauantain suoritus ei ollut Isometsän mielestä kuitenkaan huono. Joensuu jäi vain vajaan sekunnin päähän välierästä.

– Odotukset ovat korkealla koko ajan. Nyt pitää vain pystyä saavuttamaan se (palkintopallipaikka). Kun tietää, että on kunnossa, matkat sopivat, ja sitten jää niukasti ulos (välierästä), se helposti alkaa syödä urheilijaa, Isometsä sanoo.

– Mahdollisuuksia on vielä paljon, mutta kyllähän se tilanne on sellainen, että jos tunnet olevasi palkintopallikunnossa, sen on tultava, ettei ala apina tulemaan selkään.