Jari-Matti Latvalalta vaatimus kuskilleen: "Me näimme siellä hyvää tekemistä"

Katsutalla on ollut ongelmia tämän kauden aikana. Toyotan kuski on MM-sarjassa vasta kahdeksantena seitsemän osakilpailun jälkeen.

– On uskomatonta, että Taka on sijoittunut Keniassa toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi kolmessa lähdössään. Me näimme siellä hyvää tekemistä Takalta ja toivottavasti se kääntyy palkintokorokesijoituksiin kauden toisella puoliskolla, Latvala kommentoi DirtFishille.