Jari-Matti Latvalalta hurja heitto Kalle Rovanperästä – "Sitten se on voittamaton"

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala hämmästeli Kalle Rovanperän hurjaa lopputykitystä Sardinian MM-rallissa.

Rovanperä oli sunnuntain power stage -erikoiskokeella 8,1 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu. Ero oli melkoinen 13,7 kilometrin syheröisellä reitillä.

– Kallessa on se, että silloin kun hänellä on oikea fiilis… sitten se on voittamaton, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala täräytti MTV Urheilulle.

Rovanperä puhui viikonlopun alkuvaiheilla siitä, miten hän ei meinannut löytää mainittua oikeaa fiilistä. Kun tuntuma löytyi, alkoi tapahtua.

Mutta mistä kyseinen fiilis rakentuu? Lisää tästä jutun yläreunan videolta.

Latvala saattoi hymyillä Sardinian MM-rallin jälkeen. Toyotan kuljettajista Sebastien Ogier ajoi voittoon ja Rovanperä oli kolmas. Kaiken lisäksi Rovanperä nappasi power stagen ylivoimaisen voiton ja sunnuntain ykköstilan myötä kymmenen lisäpistettä.

Latvala oli jännän äärellä vielä viimeisellä erikoiskokeella, kun rallia johtanut Ogier teki virheen.

– Onneksi loppu hyvin, kaikki hyvin, Latvala huokaisi.

