Jari-Matti Latvala ylisti Suomen MM-ralliin palaavaa pätkää – yksi asia jäi kaivelemaan Toyota-pomoa

Tiistaina julkistetusta reitistä puolet on uutta viime vuoden Jyskälään verrattuna. Mukana on pari nykykuskeille uutta pikataivalta sekä paluun tekevä Myhinpään erikoiskoe.

– Mukaan on tuotu sellaisia erikoiskokeita, joita ehdottomasti haluaisin itse ajaa. Myhinpää ajettiin viimeksi vuonna 2015. Voin väittää, että se on yksi maailman hienoimmista erikoiskokeista, Latvala ylisti MTV Urheilulle.

– Se on kovavauhtinen ja vuoristoratamainen ja siinä on pitkiä mutkia. Haastetta löytyy, Latvala tiivisti erikoiskokeen luonteen.

– Västilää ei ole ajettu yli 20 vuoteen. Halttula on tavallaan uusi erikoiskoe, koska sitäkään ei ole ajettu yli 30 vuoteen. Kun tuodaan tällaisia klassikkoja, se antaa uudenlaista piristystä ja tekee hyvää rallille, Latvala tunnelmoi.

Tämän vuoden Suomen MM-ralli ei pääty enää Ruuhimäen hyppyihin, sillä tällä kertaa Power Stagen pisteet jaetaan Himos-Jämsän erikoiskokeella. Tämä on uudistuksista ainoa, joka saa Latvalan hieman mietteliääksi.

– Himoksen maaliin saa paljon ihmisiä, joten paikkana se on loistava yleisölle. Toivottavasti tie vain kestää. Kun joskus aiemmin Himoksella on ajettu, tienpohja on ollut vähän pehmeä, Latvala totesi.