Jari-Matti Latvala kilpailee Toyotan pääjohtajaa vastaan isosta palkinnosta – yksi ehto mietityttää: "Se on minun kannaltani huono puoli"

Latvala vieraili viime vuoden loppupuolella Japanissa Toyotan pääkonttorissa ja tapasi samalla pääpomo Toyodan, jolla on erittäin lämpimät välit suomalaiseen. Latvala ja Toyoda pääsivät fiilistelemään yhdessä auton ohjaamossa, ja samalla japanilainen päätti heittää haasteen vieraalleen.

– Sellaista on puhuttu. Toivon, että joudun viivalle. Tietysti Akio saa päättää sen etumatkan. Se on minun kannaltani huono puoli, Latvala kertoo MTV Urheilulle.

Ideana on ajaa rallierikoiskoe sekä Suomessa että Japanissa. Koska Latvalalla rallikokemusta on rutkasti enemmän, saa Toyoda kisaan ennalta sovitun etumatkan. Alkuperäinen suunnitelma oli ajaa kilpaa Suomessa maaliskuussa ja Japanissa MM-rallin aikoihin loppuvuodesta.

– Virallisesti ei ole mitään päätetty tai puhuttu uudestaan, ja homma on jäänyt vähän kesken. Uskon, että jonkinlainen kilpailu saadaan aikaiseksi. Itsellä on ainakin aika suuret intressit kisaamaan, jos siinä on palkintona WRC-Yaris, Latvala myhäilee.