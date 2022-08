Jari Huttusella iso näyttöpaikka MM-rallissa – paljasti tärkeän rituaalinsa: "Muuten on pitänyt lähteä varpaisillaan matkaan"

Kiuruvetinen pääsee ensimmäistä kertaa MM-ralliin ykköskaliiberin autolla, kun alla on Ford Puma Rally1 -hybridiauto. Viilipyttymäisestä olemuksesta tunnettu suomalaiskuski tunnusti, että nyt on perhosia vatsassa.

– Jännittää. Niin vähän on kokemusta tuosta autosta, että jännittää, miltä se tuntuu pätkillä. Vauhti on paljon kovempaa kuin Rally2-autolla, joten nähtäväksi jää, miten siihen osaa sopeutua, Huttunen tunnusti.

Marcus Grönholmin suojatti pyrkii käsittelemään paineita tutuilla omilla rituaaleillaan.

– Uskon, että pystyn käsittelemään jännitystä. Katsotaan, miten onnistun siinä tällä kerralla. On minulla omia tiettyjä rituaaleja, joita on matkan varrella kertynyt mukaan. Varmaan 8-vuotiaasta asti olen laittanut aina vasemman sukan ja vasemman jalan ajokengän ensiksi. Jos näin ei ole käynyt, on pitänyt lähteä varpaisillaan matkaan, Huttunen naureskeli.

Jos suomalaiskuski mielii nousta urallaan pysyvästi korkeimmalle tasolle, on Suomesta tultava tulosta. Ajopaikkoja on tällä hetkellä niin vähän tarjolla tehdastalleissa, että näyttöpaikkoja ei ole luvassa loputtomiin, ellei taustalla ole suuri rahoittaja. Grönholmin avustuksella Huttunen sai rahoituksen Suomen kisaan, mutta jatko on arvoitus.

– Sehän se (rahalla ajaminen) näyttää olevan hienous tässä hommassa. Varmaan joku paikka voisi aueta, jos voittamaan pystyisi, mutta se on aika epätodennäköistä. Tavoite on pitkän aikaa ollut, että saataisiin tällainen auto koko kaudeksi alle, jotta ei olisi homma vain yhdestä rallista kiinni. Mitään ei ole kuitenkaan tiedossa, Huttunen sanoi.