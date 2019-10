Jari Aarniosta taas uusi rikosepäily – myös vaimo ja kirjakustantamon toimitusjohtaja epäiltyinä

– Menossa on tutkinta, jossa selvitetään Aarnion varojen käytön lainmukaisuutta, tutkinnanjohtajana toimiva syyttäjä Jukka Haavisto vahvistaa MTV:lle.

Epäilty törkeä velallisen epärehellisyys koskee vuosia 2016-2018. Tutkinnassa on kyse siitä, onko Aarnion saamia varoja käytetty velkojien hyväksi, kuten lain mukaan pitäisi. Aarnio tuomittiin huumejutussa maksamaan valtiolle rikoshyötyä yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa.

MTV:n tietojen mukaan uuden tutkinnan rikosepäilyissä on kyse kymmenistä tuhansista euroista. Tutkinnan kohteena ovat olleet muun muassa elokuussa 2017 julkaistun Myrkky-kirjan tuotot. Kirja on Aarnion oma näkökulma häntä koskeneeseen rikosprosessiin. Epäilys on, että esimerkiksi kirjatuottoja olisi mennyt muille kuin Aarnion tileille.