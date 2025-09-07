Japanin Ishiba jättää tehtävänsä

Japanin pääministeri Shigeru Ishiba kertoo jättävänsä tehtävänsä.

Hän kuitenkin jatkaa pääministerinä, kunnes hänen Liberaalidemokraattinen puolueensa (LDP) valitsee uuden johtajan.

Ishiban mukaan nyt on oikea hetki poistua takavasemmalle, sillä Japanille tärkeää autoteollisuutta koskevat tullineuvottelut Yhdysvaltojen kanssa on saatu pakettiin.

Ishiba nousi pääministeriksi viime vuoden syyskuussa. Erovaatimukset alkoivat jo alkukesästä, kun LDP menestyi parlamentin ylähuoneen vaaleissa huonommin kuin 15 vuoteen. Hänen pääministerikautensa oli määrä jatkua vuoteen 2027.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta viime vuosina puolueen suosio on alkanut rapautua. Sen kannatusta ovat syöneet muun muassa hintojen nousu, elintason lasku ja puolueen sisäiset korruptioskandaalit.