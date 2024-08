Japanin pääministeri jättää pestinsä

Pitämässään tiedotustilaisuudessa Kishida kertoi, että LDP:n on tärkeää välitä uusi kasvo, eikä hän aio kilpailla puolueen johtopaikasta, uutistoimisto Reuters kertoo.

67-vuotiaan Kishidan kannatus on laskenut jyrkästi sen jälkeen, kun hintojen nousu on iskenyt Japanin kotitalouksiin. Kishidan hallituksen kannatus on pyörinyt kuluvana vuonna 25 prosentin paikkeilla Japanin yleisradioyhtiön kannatusmittauksissa.