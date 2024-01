Japanin animaatiostudion tuhopolttajalle kuolemanrangaistus – uskoi studion varastaneen ideansa

Uskoi studion varastaneen ideansa

Iskun kohteeksi joutunut Kyoto Animation -studio oli tehnyt useita suosittuja television animesarjoja. Syyttäjän mukaan miehen motiivina oli katkeruus siitä, että hän uskoi animaatiostudion varastaneen hänen ideansa. Animaatiostudio on kiistänyt väitteen.

Miehen on kerrottu murtautuneen animaatiostudion rakennukseen, levittäneen bensiiniä pohjakerrokseen ja sytyttäneen sen palamaan. Tulipalo levisi räjähdysmäisesti koko rakennukseen. Liekkeihin jääneillä kuolonuhreilla ei ollut juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia pelastua, pelastustyöntekijät ja viranomaiset kertoivat.

Tuhopoltto on Japanissa erityisen vakava rikos, ja siitä voi seurata kuolemanrangaistus. Japani on yksi harvoista kehittyneistä maista, joissa kuolemanrangaistus on käytössä.