Lisätietoa karmeasta joukkosurmasta animaatiostudiossa – mies työnsi kärryn täynnä bensiiniä rakennukseen ja huusi: "Kuolkaa"

"Jos lapsenlapseni kuolisivat tuolla tavalla, en haluaisi enää elää"

Studion tuhopoltto on yksi pahimmista väkivaltarikoksista Japanin historiassa. Joukkosurma on järkyttänyt koko maata pahasti. Palaneen studion raunioiden luo kerääntyi ihmisiä tuomaan kukkia ja kunnioittamaan vainajien muistoa.

Epäiltyä tuhopolttajaa ei ole voitu kuulla



Arvostettu animetuottaja



Japanilaista animaatiota eli animea tuottava Kyoto Animation on alallaan arvostettu, vaikkei yhtä kuuluisa kuin Hayao Miyazakin perustama Studio Ghibli. Studion tuhopoltto on järkyttänyt animefaneja ympäri maailman, ja uhrien auttamiseksi on kerätty jo yli miljoona dollaria.