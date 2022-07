Jannen ja Tuulin älykodissa on satoja laitteita – näin niitä hyödynnetään: "Tulisi helpottaa elämää, ei tehdä siitä vaikeampaa"

Tulevaisuuden kodin melkein mikä tahansa laite voi olla kytkettynä internetiin. Toinen asia on, miten hyödyllistä tällainen olisi. Siksi kuluttajalta odotetaan tarkkuutta hankinnoissaan ja kodin ratkaisuissa.

Vanhempi johtava tutkija Jarno Niemelä yritysten tietoturvaan erikoistuneelta WithSecurelta suosittelee ostamaan älylaitteensa tunnetuilta valmistajilta, sillä tällöin tietoturvan suhteen valmistajilla on maineensa pelissä. Tällöin myös laitteisiin tulee todennäköisemmin säännöllisesti päivityksiä, jotka pitävät laitteen tietoturvallisempana.

– Tyypillisimmissä tietoturvan rikkoutumisen tapauksissa vanhanaikainen laite on kytketty suoraan internetiin ilman reititintä tai asiakkaalla on ollut heikko ja helposti arvattava salasana. Kolmas syy on valmistajan oma tietoturvaongelma, kertoo Niemelä.