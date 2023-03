Janne Kataja on kiinnostunut uskonnoista – tähän melko tuntemattomaan liikkeeseen hän on viimeksi tutustunut

– Urantia on mielenkiintoinen liike. Se lainaa klassisesta kristinuskosta perusviitekehyksen. Urantia-kirja tuntee Jeesuksen, mutta siihen rinnalle tuodaan universaali maailmankaikkeus rinnalle. Siellä on mansiomaailmoja, jonne kuollut sielu, lähtee vaeltamaan, Kataja kertoi Huomenta Suomi -ohjelmassa 15. maaliskuuta.

Juontaja on perehtynyt urantiaan paljon, joten osaa kertoa, miten se on saanut alkunsa.

– Se on tullut Yhdysvalloissa saneluna henkilölle, joka on nukkunut. He eivät itse pidä tätä varsinaisena uskontona, vaan he ovat enemmänkin urantia-kirjan ympärillä oleva lukijapoppoo. Täyttää kyllä monia uskonnollisia kriteerejä, Kataja kertoi.