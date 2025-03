Pertti havainnollistaa Urantian oppeja Janne Katajalle: "Elämme seitsemännessä superuniversumissa"

Janne Kataja kuulee Urantian uskomuksista Janne Katajan Uskoisitko? -sarjan neljännessä jaksossa.

Janne Katajan Uskoisitko? -sarjan viimeisessä jaksossa Janne Kataja tutustuu Urantiaan.

Urantia luetaan uusien uskonnollisten liikkeiden joukkoon. Se yhdistää tiedettä, filosofiaa ja kristinuskoa. Liike kutsuu maapalloa Urantia-planeetaksi, ja opillisen perustan Urantia-liikkeelle muodostaa Urantia-kirja.

Jaksossa Kataja tapaa lohjalaisen Pertin, joka on toiminut Urantia-lehden päätoimittajana. Pertti kertoo Urantian opeista Katajalle.

– Keskusuniversumi on maailmankaikkeuden keskus. Keskusuniversumin ulkopuolella on seitsemän superuniversumia, jotka ovat kaikki asuttuja. Me elämme seitsemännessä superuniversumissa, Pertti sanoo.

– Meidän paikallisuniversumimme nimi on Nebadon. Nebadonin luojia ovat Kristus Mikael ja Tytär-Henget. Kristus Mikael inkarnoitui Jeesuksena tänne. On erittäin harvinaista, että näin arvokas henkilö inkarnoituu tänne, Pertti kertoo.

Videolla Pertti havainnollistaa Urantian paikallisjärjestelmän rakennetta.