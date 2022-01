Janina Fryn, 48, bikinikuva kerää ylistystä – "Yhä yksi Suomen upeimmista naisista!"

Yrittäjä ja malli Janina Fry on parhaillaan reissussa Yhdysvalloissa. Fry kirjoitti Instagram-tilillään joulun jälkeen, että he suuntaavat Miamiin ja perheen lapset pääsevät näkemään rakasta sukulaistaan pitkästä aikaa.

– Joulu kotona taputeltu. Oli tunnelmallista mutta tulihan sitä hikoiltua keittiössä siksi onkin ihanaa saada pieni irtiotto. Alle 24 h. testit oli negat joten nyt lapset pääsevät näkemään isoisää ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Miami here we come, Fry kirjoitti julkaisemansa kuvan yhteyteen.