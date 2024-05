Jani katosi Espoossa yli kaksi kuukautta sitten – poliisi etsii yhä

Poliisi etsi maanantaina Kekkosta laajasti maastosta siltä alueelta, jossa hänet viimeksi on nähty. Etsinnässä oli poliisin lisäksi mukana Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, ja etsinnässä hyödynnettiin myös dronea ja poliisikoiria. Miestä ei kuitenkaan löytynyt.

Viimeinen havainto Espoon Lommilassa

Kekkosesta on viimeinen havainto Espoon Lommilassa torstaina 21.3. hieman ennen kello kolmea aamuyöllä, jolloin hän poistui linja-auton kyydistä. Hän oli noussut linja-auton kyytiin Pihlajarinteessä ja hän poistui linja-autosta IKEA-myymälän kohdalla.

Kadonnut on hoikka ja pitkä, ja hänellä on ruskeat puolipitkät hiukset sekä parta. Hänellä oli katoamishetkellä päällään beiget housut ja punainen paita, jossa on keltaista kauluksessa. Lisäksi hänellä oli yllään vihreä maastonvärinen takki ja musta pipo.