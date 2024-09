Jan Vapaavuorelta todella suoraa puhetta: "Isoa vaihdetta sisään"

– Iso kuva on se, että huippu-urheilumenestyksemme varsinkaan kesäolympialajeissa ei ole lähelläkään tyydyttävää, ja meidän pitää tehdä merkittäviä muutoksia. Ja silloin tietenkin herää kysymys siitä, millaisilla kokoonpanoilla sitä lähdetään tekemään. Katsotaan eteenpäin, (tarvitaan) sellaiset strategiset linjaukset, sellaiset rakenteet ja sellaiset henkilöt, joilla on paras mahdollisuus lähteä eteenpäin ja luoda uutta uskoa ja uutta edellytystä suomalaiselle huippu-urheilumenestykselle, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori totesi STT:lle muutoksista huippu-urheilujohdossa.

– Ei voi sanoa niin, että Pariisin mitalittomuus oli yksinään tätä tekemässä, kysymys on pidempiaikaisesta ongelmasta. Mutta kyllä se osaltaan laukaisi tätä, ja nyt pitää panna isoa vaihdetta sisään ja hakea uutta nousua uudella tavalla.

– Toiveena on, että ensi viikolla päästäisiin panemaan paikka auki. Pariisin olympialaiset, kaiken mitalittomuudenkin keskellä, osoittivat, kuinka valtavan suuri kiinnostus (huippu-urheiluun Suomessa) on. Tuosta tulokulmasta tämä on merkittävin näköala- ja vaikuttamispaikka koko maassa, Vapaavuori pohtii huippu-urheiluyksikön johtajan pestiä.