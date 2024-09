Huippu-urheilujohtaja Matti Heikkinen syrjään

Leena Paavolainen on puolestaan toiminut Olympiakomitean palveluksessa huippu-urheiluyksikön johtotehtävissä vuodesta 2013 alkaen. Hän on kuulunut Suomen olympiajoukkueen johtoon kuusissa olympialaisissa.

– 12 vuoden työrupeama Olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä on ollut antoisaa, mutta erittäin intensiivistä aikaa. Nyt on aika palautua hetken verran, mutta sen jälkeen haluan vielä katsoa, mitä uusia mahdollisuuksia suomalaisen huippu-urheilun kentällä on tarjottavana, Paavolainen sanoo.