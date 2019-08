Jälleen kohu Veikkauksen mainoksesta: "Terapeutti" hyväksyi rahapelit jännityksen lisääjinä – laki kieltää runsaan pelaamisen myönteisen markkinoinnin

Määrä on vielä kaukana vaaditusta. Kansalaisaloite etenee kohti eduskunnan käsittelyä, jos se saa kuuden kuukauden aikana vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Rahapeliautomaattien rajoitusta vaativalla kansalaisaloitteella on aikaa kerätä vaadittavat allekirjoitukset kasaan vain vajaat kaksi kuukautta.

Kansalaisaloite on kerännyt nimiä tasaisesti. Heinä–elokuun aikana allekirjoitusten määrä on ollut hienoisessa nousussa.

Mainos kerännyt paheksuntaa

Veikkauksella on Suomessa rahapelien monopoliasema. Samalla sen pitää huolehtia esimerkiksi pelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisystä. Veikkauksen mainonta on kuitenkin toistuvasti noussut otsikoihin, koska se on koettu vastuuttomaksi. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemien tutkimusten mukaan mainonta lisää pelihaittoja.

Automaatteja sijoitettu "haavoittuville" alueille

THL julkaisi maaliskuussa vuonna 2018 tutkimuksen siitä, missä rahapeliautomaatteja on eniten. Tutkimuksen mukaan automaatteja on sijoitettu eniten "sosioekonomisesti haavoittuville" asuinalueille. Tämä tarkoittaa sitä, että automaatteja on eniten paikoissa, joissa on paljon työttömyyttä, matala tulotaso ja vähän korkeakoulutettuja.