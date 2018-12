Veikkaus muutti Rautatieaseman vedonlyöjän pelikentäksi ja sai rahapeliongelmaiset näkemään punaista – "Äärimmäisen ongelmallinen mainoskampanja"

Hyvin kokonaisvaltaisessa mainoskampanjassa Veikkaus houkutteli ihmisiä laskemaan todennäköisyyksiä Rautatieaseman arkisista tapahtumista.



"Maailma on pelikenttä" -kampanja täytti toisin sanottuna Rautatientorin erilaisilla peleillä ja valinnoilla, joista yksi valinta johti aina oikeaan – kuin pitkävedossa konsanaan.



Veikkauksen brändi- ja markkinointijohtaja Suvituuli Tuukkasen mukaan kampanjan tavoitteena oli viestiä viihteellisellä, hauskalla toteutuksella pelivalikoiman laajuutta sekä pelaamisen iloa ja pientä jännitystä, jonka ihminen pelatessaan saa.



Ulkomainosyritys JCDecauxin sivuilla kampanjaa kuvailtiin seuraavanlaisesti:



"Kampanja toteutettiin varaamalla Rautatientorin digihubien kaikki näyttökerrat viikon ajaksi. Näin varmistettiin kaupunkilaisten herkeämätön huomio, ja mahdollistettiin pelien jatkuminen läpi kampanja-ajan. Toteutusta täydennettiin vielä liukuportaisiin ja niiden juurelle lisätyillä näyttävillä erikoisteippauksilla, jotka kannustivat kävijöitä veikkailemaan."



Ohessa esimerkkejä mainosten hokemista: "Valitse paikkasi - Pysähtyykö metron ovi kohdallesi?"

"Kumpi lataa maksalaatikon nopeammin?"

"Kuinka pitkälle fleimi kantaa?"

"Miltä linjalta tulee ensimmäisenä mies, jolla on värikäs takki?" "Mikä linja vie ensimmäisenä ylös?" "Minkä keksin koira liipaisee?"

"Kampanja lisää turvattomuuden tunnetta"

Rahapeliongelmaisten keskuudessa tempausta ei ole otettu vastaan yhtä positiivisesti. Peliongelmaisia auttavan Peluurin päällikkö Inka Silvennoisen mukaan kyseinen mainoskampanja on herättänyt peliklinikalla suurta hämmennystä sekä ahdistusta. Rautatieaseman kampanjaa on ollut vaikea ohittaa, jos rautatieaseman kautta on kuljettava.

– Olemme saaneet paljon viestiä asiakkailtamme kampanjasta. Tämä on erityisen näkyvä ja räikeä esimerkki, joka on herättänyt huomiota laajemmin. Tällaiset kampanjat ovat iso riski peliongelmaisten elämässä. Mainos lisää turvattomuuden tunnetta ja ongelmallisesti pelaavan on vaikeaa liikkua missään arkisissa ympäristöissä.



Silvennoinen kokee, että näin voimakas markkinointi ei ole perusteltua etenkään monopoliyhtiöltä.

– Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulmasta runsas markkinointi ei tunnu perustellulta.

Tältä paikan päällä näytti:

Lainsäädäntö herättää kysymyksiä

Silvennoinen haluaa myös korostaa, että Veikkauksen markkinoinnista ja mainostamisesta puhuttaessa oma osansa on myös lainsäädännöllä.

– Veikkaus tietenkin toimii lainsäädännön puitteissa ja sen mukaan miten omistaja eli valtio heille määrittää. Ristiriitaista kuitenkin on, että Veikkaus ei esimerkiksi saa mainostaa niin sanottuja "punaisia pelejä", kuten raha-automaatteja, mutta niistä saa kuitenkin antaa tuoteinformaatiota. Tuoteinformaation ja mainonnan raja on Veikkauksen kohdalla aika häilyvä.



Silvennoisen mukaan yhteiskunnassa ei tarpeeksi ylipäätään oteta huomioon sitä, kuinka tällainen räikeä markkinointi vaikuttaa peliongelmaisen tai esimerkiksi nuorten kokemuksiin ja toimintaan.



– Peliklinikan asiakkailta kun on kysytty THL:n tutkimuksessa heidän kokemuksiaan Veikkauksen mainonnasta, niin lähes 70 prosenttia on pitänyt mainontaa liian runsaana ja yli puolet on kokenut, että se lisää heidän pelaamistaan entisestään. Tähän kun vielä lisätään runsas pikavippimainonta, joka on suuri osa meidän asiakkaiden ongelmia, niin on todella hankala välttyä riskitekijöiltä.

Veikkauksen mukaan yritys toiminut mainoksessa vastuullisesti

Veikkauksen markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteisiin kuuluu muun muassa pelaamisen ihannoinnin ja siihen yllyttävän mainonnan välttäminen. Markkinoinnissa ei saa myöskään hyödyntää keinoja, joiden voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan aggressiivisia tai houkuttelevia.



Suvituuli Tuukkasen mukaan mainonta ei ole ollut lainkaan aggressiivista ja yritys noudattaa vastuullisuusperiaatteitaan.



– Näkemyksemme mukaan ja kuluttajapalautteen perusteella kampanja on ollut pääsääntöisesti ilahduttava ja hauska. Lisäksi toteutus on lyhytaikainen, yksittäinen ja paikallinen, rajoittuen vain Rautatientorin yhteyteen.



Tuukkanen haluaa myös mainita, että Veikkaus on vahvasti mukana rahaongelmien ehkäisemisessä ja Peluurin toiminnassa.

– Me Veikkauksessa emme tee taloudellista tulosta hinnalla millä hyvänsä. Kehitämme koko ajan työkaluja, että pelaamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän ongelmia. Olemme monien mittareiden ja tehtyjen tutkimusten perusteella oikealla tiellä. Samaan aikaan kun pelaamisen määrä on kasvanut, peliongelmaisten määrän suuntaus on laskeva.