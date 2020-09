Jalkansa menettäneeltä Ninalta varastettiin sairauskohtauksen aikana puhelin – samalla katosivat rakkaat muistot ajalta, jolloin kaikki oli hyvin: "Taas joku vei palan minusta"

Varas iski epileptisen kohtauksen seurauksena

Kohtalokkaiden komplikaatioiden seurauksena Nina on kärsinyt myös useista epileptisistä poissaolokohtauksista. Kohtaukset saattavat iskeä aivan yllättäen. Nina kertoo, että kohtausten aikana hän ei ole ikään kuin läsnä tilanteissa.

– Yleensä pidän käsilaukkuani sylissä, mutta ilmeisesti laukku on sekavan poissaolokohtauksen aikana päätynyt lattialle, Nina muistelee tilannetta.

– On luojan lykky, että laukun oli joku sinne vienyt. Mutta kännykän mukana meni paljon tärkeitä asioita, kuten erikoislääkärien puhelinnumerot, jotka saattavat ratkaista jossakin tilanteessa sen elänkö vai kuolenko.

Kuvat ajalta, jolloin kaikki oli vielä hyvin

– Minulle on tullut turpaan monta vuotta ja minulle on tehty lukemattomia korjausleikkauksia. Jos pitää arvista, siinä tapauksessa olen todella kaunis.

Nina sanoo uskovansa, että hänen tärkeä kännykkänsä on jo jossain roskakorissa, eikä sitä tule koskaan löytymään. Puhelin on ollut suljettuna, eikä sillä kukaan muu oikeastaan mitään voisi edes tehdäkään. Se on varastajalleen täysin turha kapistus.