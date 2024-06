Jäätäviä lukemia: Cristiano Ronaldon ennätyslista EM-kisoissa paisumassa entisestään

Ensimmäisen arvoturnauksistaan hän pelasi 20 vuotta sitten Portugalin EM-kotikisoissa. Ronaldolla on valtavan kokemuksensa myötä jo hallussaan useita EM-ennätyksiä, mutta tämän vuoden turnauksessa niitä tulee plakkariin lisää, kertoo BBC .

Ronaldo on ainoa viidessä EM-lopputurnauksessa pelannut miespelaaja, ja jos loukkaantumiset eivät tule kiusaamaan, Saksassa koittaa jo kuudes lopputurnaus ikivihreälle veteraanille.

Ronaldo on myös pelannut ennätykselliset 25 EM-lopputurnauspeliä. Eroa tilastossa toisen sijan jakaviin portugalilaisiin Joao Moutinhoon ja Pepeen on kuusi ottelua. Pepe on mukana Portugalin ryhmässä tänäkin EM-kesänä.