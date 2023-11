Jääkiekkoilija Adam Johnsonin kuolemasta järkyttävää puhetta isolla uutiskanavalla – ex-NHL-pelaajat vihjailevat tahallisuudella

Avery, 43, oli videoyhteydellä mukana Fox Newsin uutislähetyksessä, jossa käsiteltiin lauantaina Britannian kiekkoliigan ottelussa tapahtunutta järkyttävää onnettomuutta. Nottingham Panthersin yhdysvaltalaispelaaja Adam Johnson sai kaulaansa kuolettavan haavan Sheffield Steelersin Matt Petgraven luistimesta. Tapaus on otettu järkytyksellä vastaan koko kiekkoilevassa maailmassa.

– Joo, tuo on aika vaarallinen sana heiteltäväksi. Olen nähnyt sen (videon). Se on kamala ja sitä on vaikea katsoa, Avery kommentoi.