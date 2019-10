Jääkarhuilta meinaa loppua tila pikkuisella jäälautalla, käsitelty kuva herätti somemyrskyn – WWF Suomi vastaa kritiikkiin

Mainoksessa houkutellaan kouluja osallistumaan taksvärkissä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kuva on herättänyt kritiikkiä mm. sosiaalisessa mediassa, sillä sitä on muokattu. Alkuperäisessä kuvassa kyseiset jääkarhut nököttävät nimittäin keskellä laajaa jäätikköä.

2:24



Ylläolevalla videolla jääkarhun pentu melskaa vedessä Ranuan eläinpuistossa vuonna 2017.

Mainos

Mainos

WWF Suomen viestintäjohtaja Anne Brax pohtii, että tapauksessa mainoskuvaa on erehdytty luulemaan autenttiseksi uutiskuvaksi.



– Se on meidän virheemme. Meille ei tullut mieleen, että ihmiset luulisivat kyseistä kuvaa autenttiseksi uutiskuvaksi. Ilmeisesti jotkut ihmiset ovat ajatelleet, että me harhaanjohtaisimme tässä kun on käytetty valokuvaa, jossa on liitetty kaksi kuvaa yhteen.



Brax huomauttaa, että kritiikkiä herättäneen kuvan tapauksessa oli kyse markkinoinnista.



– Mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa, mutta siltä ei vaadita autenttisuutta. Kyseisen kuvan pohjana voisi kuitenkin olla autenttinen kuva arktiselta alueelta. Arktisen merijään sulaminen on jääkarhujen suuri uhka, eli siinä mielessä mainoskuva ei ollut lainkaan harhaanjohtava.



Braxin mukaan tosielämässä on aivan vastaavia tilanteita, että jääkarhuja on jäälautoilla.



– Jääkarhuja ei pääse kuitenkaan aivan läheltä kuvaamaan, joten niistä kuvista ei saa niin vaikuttavia.



”Jatkossa kaikkiin kuvayhdistelmiin tulee merkintä”



Braxin mukaan WWF Suomi on nyt päättänyt, että jatkossa kaikkiin vastaavanlaisiin kuvayhdistelmiin tulee kuvakäsittelystä merkintä, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.



Brax kertoo, että vastaavanlaisia kuvayhdistelmiä on WWF:llä aiemminkin käytetty markkinoinnissa, eikä väärinkäsityksiä ole tullut.



Mainos

Mainos

– On ollut sellainenkin kuvayhdistelmä, jossa on jääkarhu, jääkiekkoilija ja saimaannorppa kaikki onnellisesti samalla jäätiköllä. Mutta ne ovat olleet ilmeisesti sellaisia, että niistä on ensisilmäyksellä lapsikin voinut nähdä, että kyseessä on rakennettu kuva, eli mainos. Tässä tapauksessa sitä ei huomannut kuin harjaantuneempi silmä.



Brax toteaa, että kriittistä huomiota on noussut myös sen takia, että kyseisiä jääkarhujulisteita oli jaettu myös kouluihin.



– On ajateltu, että nuoria ei saa harhaanjohtaa. Me taas ajattelemme nuorten olevan nykyään niin valveutuneita, että he olisivat huomanneet kyseessä olevan mainoskuva. Mutta ehkä olemme olettaneet väärin, ja pahoittelemme virhettämme.



Brax huomauttaa, että uutiskuvissa WWF noudattaa tiukasti journalistia eettisiä ohjeistuksia.



– Mediallehan emme koskaan tietenkään lähetä käsiteltyjä kuvia.



Brax myös toteaa WWF:n tehneen käyttämiensä kuvapankkien kuvaajien kanssa sopimukset, että kuvia voi muokata.