Anssi Heikkilältä yllätysuutinen: Muuttaa Brysseliin

Anssi Heikkilä kertoo saaneensa työtarjouksen, joka on hänelle henkilökohtaisesti ja ammatillisesti "ihan sairaan iso juttu".

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Anssi Heikkilä sai työtarjouksen, jonka siivittämänä hän muuttaa pois Suomesta. Hän kertoo asiasta Instagramiin jakamassaan postauksessa.

– 2 viikkoa sitten sain työtarjouksen. Viikko siitä asia oli lyöty lukkoon. Viikon päästä muutan puoleksi vuodeksi Brysseliin! Ihan älytöntä! Heikkilä kirjoittaa postauksessaan.

Tanssinopettaja ei saa vielä paljastaa, millaiseen projektiin lähti mukaan. Hän kuitenkin kertoo postauksessaan, että kyseessä on hänelle henkilökohtaisesti ja ammatillisesti "ihan sairaan iso juttu".



– Ammatillisesti minusta on äärettömän siistiä, että tekemiseni ja osaamiseni kiinnostaa kansainvälisesti. Se fakta, että maailmassa on paljon osaajia ja ammattilaisia ja silti minulle tarjottiin tätä paikkaa, vetää aika nöyräksi ja kiitolliseksi, Heikkilä tunnelmoi julkaisussaan.

Heikkilän mukaan kyseessä on hänelle myös henkilökohtaisesti suuri muutos: hän hyppää täysin uusiin ympyröihin itselleen vieraaseen maahan, josta ei tunne ketään.

– Jätän kaiken "normaalini" hetkeksi taakseni ja lähden seikkailulle. Työkieli vaihtuu myös englantiin.



– Yrittäjänä otin riskin. Kieltäydyin projekteista ja jätin kalenterin kevään osalta riskillä tyhjäksi, jotta minulla olisi tilanteen tullen mahdollisuus hypätä johonkin uuteen ja erilaiseen. Riski kannatti, hän raapustaa.



Heikkilä ja hänen tähtioppilaansa Linnea Leino voittivat Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun syksyllä 2024. Kyseessä oli Heikkilän toinen peräkkäinen TTK-voitto, sillä hän voitti TTK:n myös vuonna 2023 yhdessä silloisen tähtioppilaansa Pernilla Böckermanin kanssa.