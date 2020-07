Itsenäisyysviikonloppu oli Yhdysvalloissa verinen – 7-vuotias kuoli isoäitinsä pihalle, Chicagossa yli kymmenen kuolonuhria

Paikallisten viranomaisten mukaan tyttö oli leikkimässä ulkona, kun paikalle pysähtyi auto, josta astui ulos kolme aseistautunutta ihmistä. He ampuivat yli 20 laukausta. Tyttö vietiin sairaalaan, missä hänet todettiin kuolleeksi.

Ammuskelut yleistyneet alkuvuodesta

Aseellinen väkivalta on Yhdysvalloissa yleistä. Alkuvuodesta ampumistapauksia on kuitenkin ollut tavallistakin enemmän. Etenkin Chicagossa väkivalta on lisääntynyt aiemmasta.