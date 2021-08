Italialaisessa pikkukaupassa on joulu nyt ja joka päivä – mutta pukki ei tulekaan Suomesta!

Pieni joulukauppa il negozio di natale Vecchio Borgo on jakanut Italiassa jouluiloa jo 20 vuoden ajan.

Hiljaisin hetki on tammikuussa, kun italialaiset hankkiutuvat eroon joulukuusista.

Kaupassa ei ole suomalaistuotteita

Korona sulki kaupan puoleksitoista vuodeksi

Korona sulki kaupan ovet puoleksitoista vuodeksi. Nyt uudelleen vauhtiin päässyt liike on avannut samalle kadulle toisen joulukaupan sekä jouluteemalla sisustetun kuuden huoneen hotellin.

– Vaikka sisustaisin liikettä heinäkuussa, minut valtaa hyvä olo. Pidän myös ihmisten ilmeistä, kun he astuvat liikkeeseen. Monet yllättyvät kovasti, ja jotkut rakastuvat. Vaikka he eivät ostaisi mitään, he saattavat kiittää siitä, että pääsivät sukeltamaan tähän maailmaan.