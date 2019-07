Israelin suurlähetystön ikkunaovia rikottiin Helsingissä – suurlähettilään mukaan ilkivaltaa tehty jo puolitoista vuotta: "Olemme huolissamme ja ällistyneitä"

Hän uskoo tapauksen kohdistuneen nimenomaan Israelin suurlähetystöön aiempien tapausten perusteella. Rakennuksen edustalla sijaitsevaan suurlähetystön kylttiin on suurlähettilään mukaan kiinnitetty aiemmin tarroja, joita oli liimattu kylttiin myös ikkunaovien rikkoutumisen jälkeen.

Tarroissa on Segev-Steinbergin mukaan ollut esimerkiksi hakaristejä ja Daavidin tähteen kohdistettuja nyrkkejä, joita uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike on hänen mukaansa käyttänyt.

Israelin lipun keskellä on Daavidin tähti.

– Tämä on uudenlaista väkivaltaa Israelin suurlähetystöä vastaan, Segev-Steinberg sanoo.

Segev-Steinberg arvioi viimeisen puolentoista vuoden aikana olleen noin 15 tapausta, jossa tarroja on liimattu edustuston kylttiin.

– Uskon tämän olevan yhteydessä aiempaan 15 tapaukseen. Siitä on todisteita. Tarroissa on samoja symboleita, Segev-Steinberg kertoo.

Hän ei osaa sanoa, onko tekijä kaikissa tapauksissa sama. Hänen mukaansa viikonloppuna kylttiin liimatut tarrat ovat samoja kuin mitä aiemminkin on kiinnitetty.

– Olemme huolissamme ja ällistyneitä siitä, että tällainen ilmiö on jatkunut puolitoista vuotta ja se ei lopu, Segev-Steinberg sanoo.

Suomen ulkoministeriön edustaja kutsuttiin Israelin kuultavaksi tapauksen vuoksi

Korkein oikeus on väliaikaisesti kieltänyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnan, kunnes se on lopullisesti ratkaissut jutun, joka koskee liikkeen määräämistä lakkautettavaksi. Turun hovioikeus päätti viime syyskuussa, että PVL ja sen taustayhdistys Pohjoinen perinne on lakkautettava.