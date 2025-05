Israelin sijoitus romahti lehdistönvapauden listalla

Syynä lehdistön kurjistuneeseen tilaan on erityisesti meneillään oleva Gazan konflikti.

Israelissa lehdistönvapaus on heikentynyt ryminällä, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö.

Järjestö kertoi perjantaina julkaistussa vuosiraportissaan, että Israel oli vuodessa pudonnut 11 pykälää sijalle 112, kaikkiaan 180 maan joukossa. Näin ollen Israel kuuluu nyt maihin, joissa lehdistönvapauden tila on vaikea, järjestö kertoo.

Israelilainen Haaretz-lehti kertoi lauantaina, että sija on heikoin Israelille koskaan siitä lähtien, kun järjestö alkoi julkaista lehdistönvapausindeksiä vuonna 2002.

Järjestön mukaan syynä Israelin lehdistön kurjistuneeseen tilaan on erityisesti meneillään oleva Gazan konflikti, jossa on järjestön mukaan kuollut lähes 200 toimittajaa Israelin asevoimien sotatoimien seurauksena. Lisäksi sodan myötä painostus israelilaismediaa kohtaan on kasvanut myös Israelin puolella.

Haaretzin mukaan Israel sijoittui lehdistönvapausindeksissä sijalle 86 vielä kolme vuotta sitten, ennen pääministeri Benjamin Netanjahun hallintoa.

Myös Haaretz on saanut osansa lehdistönvapauden heikkenemisestä: marraskuussa Israelin hallitus velvoitti kaikkia valtion rahoittamia tahoja pidättäytymään viestimästä Haaretzin kanssa ja kielsi mainostaminen lehdessä.

Qatar kipusi viisi pykälää

Sen sijaan esimerkiksi Qatar, joka on toiminut välittäjänä rauhanneuvotteluissa Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä, oli kivunnut vuodessa viisi pykälää ylöspäin sijalle 79.

Toimittajat ilman rajoja arvioi indeksillään median tilannetta 180 maassa ja alueella.

Lehdistönvapaus on heikentynyt koko maailmassa jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Ensimmäistä kertaa indeksin historiassa toimittajan ammatin harjoittamisen edellytykset ovat huonot puolessa maailman maista ja tyydyttävät alle joka neljännessä.

Suomi on maailman lehdistönvapausindeksissä viidennellä sijalla neljättä vuotta peräkkäin. Lehdistönvapauden ykkösenä on ollut jo liki vuosikymmenen Norja.