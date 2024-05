Israelin hyökkäys Rafahiin voi päättyä verilöylyyn, varoittaa WHO

Israelin maahyökkäys Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin voi päättyä verilöylyyn, varoitti Maailman terveysjärjestö WHO perjantaina viestipalvelu X:ssä.



Humanitaariset avustusryhmät ovat arvioineet, että 1,2 miljoonaa palestiinalaista on hakenut suojaa Rafahista.



WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi X:ssä, että täysimittainen sotilasoperaatio Rafahissa voi heikentää jo entisestään rikkinäistä terveydenhuoltojärjestelmää.



Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut edelleen, että Israelin joukot aikovat tehdä iskun Rafahiin.