Iran ja Israel napit vastakkain: Tutkijat kertovat, kumpi on vahvempi

Tutkijoiden mukaan Iran tulee vastaamaan Israelin iskuihin kaikin mahdollisin keinoin.

Iran on sotilaallisesti alakynnessä suhteessa Israeliin, arvioivat Tukholman rauhantutkimusinstituutin Siprin vanhempi tutkija Tytti Erästö sekä Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren.

– Israel on hampaisiin asti aseistautunut, ja Yhdysvallat toimittaa sille maailman moderneimpia aseita. Iran taas on tällä hetkellä pakotteiden heikentämä, mikä on rajoittanut Iranin kykyä kehittää sen puolustusta, Erästö sanoo.

Dahlgrenin mukaan Iranin maavoimat ovat suuremmat kuin Israelin, mutta ilmavoimat heikommat. Lisäksi Iran on Israelia heikompi kybersodankäynnissä.

Lisäksi Dahlgren katsoo, että Israel hallitsee tällä hetkellä Israelin ja Iranin välisistä iskuista kerrottavaa narratiivia.

– Israelin narratiivin mukaan Iran oli pian saamassa itselleen ydinaseen, minkä vuoksi Israel teki Iraniin ennaltaehkäisevän iskun estääkseen Irania saamasta ydinasetta. Tämä ei pidä paikkaansa. Mutta se, kuka hallitsee sodasta kerrottavaa narratiivia, on vahvoilla. Tämäkin on yksi sodankäynnin muoto, Dahlgren sanoo.

Dahlgrenin mukaan Iranilla ei ole vielä ydinaseisiin tarvittavaa rikastettua uraania tai ohjuksia, joita varustaa ydinkärjillä.

Iskuja perjantaista saakka

Israel aloitti mittavat iskut Iraniin perjantain vastaisena yönä. Iran on vastannut iskuihin. Taistelut ovat jatkuneet, vaikka kansainvälinen yhteisö on pyytänyt välttämään tilanteen eskaloimista.

Israel on tehnyt ilmaiskuja Iranin ydinvoimaloihin ja sotilaskohteisiin, minkä lisäksi ilmaiskuja on tehty muun muassa pääkaupunki Teheraniin. Lauantaina päivällä iskuissa oli kuollut Iranin asevoimien ylintä johtoa, kymmeniä siviilejä ja loukkaantunut satoja ihmisiä. Israel on ilmoittanut jatkavansa iskuja Teheraniin.

Iran puolestaan on iskenyt Israelissa Jerusalemiin ja Tel Aviviin. Lauantaina päivällä ainakin kolme israelilaista oli kuollut.

Mitä Iran tekee?

Erästö arvioi, että Iran tulee todennäköisesti vastaamaan Israelin iskuihin kaikin mahdollisin keinoin. Iranin käytössä on esimerkiksi drooneja, ballistisia ohjuksia ja risteilyohjuksia.

– Iran on sanonut aikaisemmin, että se tällaisessa tilanteessa sulkisi Hormuzinsalmen, millä olisi iso vaikutus maailmankaupalle, Erästö sanoo.

Iranin edustalla sijaitsevaa Hormuzinsalmea pidetään öljynkuljetusten kannalta keskeisenä liikenteen solmukohtana.

Dahlgrenin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että Iran ei tule iskemään Yhdysvaltain Lähi-idän sotilaskohteisiin, mutta se ei ole täysin poissuljettua.

Iskut eivät välttämättä estä ydinasekehitystä

Dahlgrenin mukaan Israelilla ei ole sellaista aseistusta, että se pääsisi iskemään niin syvälle kallioon, kuin mihin Iran on piilottanut ydinkehityskeskuksensa. Israel tuskin siis pystyy estämään Irania kehittämästä ydinaseita. Ydinaseiden kehitys Iranissa voi hetkellisesti hidastua, mutta ei loppua.

Samalla linjalla on myös Erästö.

– Maanalaisten uraaninrikastuslaitoksen lisäksi Iranilla on tietotaitoa, jota ei voi sotilaallisesti tuhota. Ja juuri tämän vuoksi Israel ei tule saamaan varmuutta siitä, että Iranilta poistuisi kyky valmistaa ydinaseita. Israelin iskujen julkilausuttuna tavoitteenahan on ollut tuhota Iranin kyky valmistaa ydinaseita. Tämä saattaa olla loputtoman sodan alkua, Erästö sanoo.