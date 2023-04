Isot rinnat harmittivat Kaylaa – kohtasi ongelmia urheilijana: "Kaikki on vaikeampaa"

Kayla Simmons pelasi takavuosina lentopalloa yhdysvaltalaisessa Marshallin yliopistossa Länsi-Virginiassa. Laji jäi kuitenkin sittemmin vuonna 2018 valmistuneelta Simmonsilta taakse, ja hän on tätä nykyä tunnettu somepersoona. Näyttäviä kuvia itsestään julkaisevalla Simmonsilla on Instagramissa lähes miljoona seuraajaa, ja hänellä on tili myös OnlyFansissa.