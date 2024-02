Isometsä: Iivo Niskaselta katosi järki – törkykäytöksessä merkittävä riski: "Sitten kyllä karisee"

Jari Isometsän mielestä selkkauksessa palattiin kilpaurheilun perusteisiin: tappiot on kestettävä.

– Taustalla on Iivon perusluonne. Voittamisen halu on niin kova. Välillä järki katoaa. Jokaisen urheilijan pitää oppia häviämään. Maailmassa ei ole montaa urheilijaa, jotka voivat uransa jälkeen sanoa, että voittivat enemmän kuin hävisivät, Isometsä toteaa.

Isometsä kertoo ymmärtävänsä osittain Niskasen reaktiota, hulppeasti urallaan menestynyt Niskanen on Isometsän mukaan todennäköisesti voittanut useasti juurikin ylitsevuotavan voitontahtonsa vuoksi.

MTV:n asiantuntija muistuttaa, että kotimainen hiihtoyhteisö on tiivis, ja kisapaikoille kuljetaan usein porukalla. Paikan päällä ollaan paljon yhdessä ja kanssakäyminen on jatkuvaa. Niskasen reuhoaminen on vaaraksi sosiaalisille suhteille.