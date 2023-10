Islannissa huolestuttavia merkkejä: Tuhansia maanjäristyksiä viikon sisään, maanpinta noussut senttejä

Maanpinta Islannissa on noussut noin kolme senttimetriä viime päivinä samalla, kun maanjäristykset maan lounaisosassa ovat lisääntyneet. Maanjäristysten sarja alkoi keskiviikkona 25. lokakuuta.

Islannin yleisradion (Rúv) mukaan maan lounaisosassa on mitattu jo yli 10 000 maanjäristystä viimeisen viikon aikana. Valtaosa järistyksistä on ollut pieniä, mutta kolme on ollut voimakkuudeltaan yli 4 magnitudia. Rúvin mukaan eilinen 4,4 magnitudin järistys tuntui pääkaupunki Reykjavikissa asti.