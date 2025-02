Iskikö työpaikallesi lakko? Nämä viisi asiaa sinun tulee tietää

Suomalaiset ammattiliitot lakkoilevat nyt urakalla. Lakot vaikuttavat yli 3 000 työpaikkaan ja toimipisteeseen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin lakot alkoivat maanantaina kaupan alan varasto- ja logistiikkatoiminnoissa. Lue kohteista ja ajankohdista tarkemmin tästä.

Monille työntekijöille lakko-oikeudet ja -velvollisuudet voivat olla epäselviä. Alla viisi vastausta kysymyksiin, jos työpaikallesi iskee lakko.

Onko lakkoon pakko osallistua?

Lakkoon ei ole lain mukaan pakko osallistua. Jos työpaikkasi kuuluu Palvelualojen ammattiliiton (PAM) piiriin, lain mukaan sinulla on lakkoiluun kuitenkin oikeus.

Jos en kuulu lakon piirissä olevaan liittoon, saanko mennä töihin?

Saat lain mukaan mennä töihin kaikissa tapauksissa. Lakkoon ei ole pakko osallistua milloinkaan.

Voiko vuokratyöntekijä lakkoilla?

PAM:in mukaan myös vuokratyöntekijä voi jäädä lakkoon, jos hän työskentelee lakon piirissä olevassa yrityksessä tai hänet kutsutaan vuokratyöfirman kautta työskentelemään lakkopäiväksi lakkokohteeseen.

Voidaanko minua rangaista lakkoon osallistumisesta?

Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole lain mukaan oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta. Lain mukaan työnantaja ei myöskään saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää, kun päätetään esimerkiksi työtunneista.

Jos osallistun lakkoon, saanko ajalta palkkaa?

Et. Sen sijaan voit hakea lakkoavustusta, jos olet PAMin tai jonkun muun SAK:laisen ammattiliiton maksava jäsen.

PAM maksaa lakkoavustusta 100 euroa per päivä niiltä päiviltä, joina sinulla olisi ollut vähintään neljän tunnin työvuoro. Verojen jälkeen lakkoavustuksen suuruus on 66,4 euroa per päivä.

Lakkoavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy lakon päättyessä liiton nettisivuilta.

Nyt käynnissä olevista lakoista on hyvä tietää myös se, että Suomen hallituksen viime vuotiset kiristykset lakko-oikeuksiin eivät vaikuta niihin.

Käynnissä olevissa lakoissa on kyse työmarkkinaosapuolten, eli käytännössä työnantajien ja työntekijöiden edustajien, välisistä lakoista. Osapuolet yrittävät päästä sopuun palkankorotuksista.

Hallitus kiristi lakko-oikeutta vain poliittisten lakkojen osalta lailla vuoden 2024 toukokuussa. Nykyään poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin.

Poliittisella lakolla tarkoitetaan sitä, että ammattiliitto lakkoilee ilmaistakseen mielipiteensä yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten Suomen hallituksen kaavailemista muutoksista työmarkkinoihin.

Lähteet: PAM, Teollisuusliitto, Finlex