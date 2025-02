"Historiallisen syvässä kuopassa" olevat palkansaajat vaativat jättikorotuksia – EK:n Häkämies: Mahdotonta

SAK ja EK ovat eri linjoilla palkankorotuksista.

Suomalainen palkansaaja on "historiallisen syvässä ostovoimakuopassa", sanoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Palkansaajapuoli on vaatinut kymmenen prosentin palkankorotuksia, jotka toteutettaisiin kahden vuoden aikana.

Ratkaisun täytyy turvata kilpailukyky ja työllisyys, katsoo puolestaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Jos tarkastellaan inflaatiokehitystä Saksaan, johon Suomea usein verrataan, on meillä ollut matalampi inflaatio kuin Saksassa ja siellä tehtiin vähän yli viiden prosentin ratkaisu, Häkämies sanoo.

– Työttömyys on kasvussa ja talouskasvu on olematonta tai varsin matalaa. Sellainen ajatus, että 3–4 vuoden takainen korkea inflaatio pitää tässä taloustilanteessa kuitata, on äärimmäisen haastava, ellei mahdoton, hän sanoo, hän toteaa.

Elorannan mukaan Saksan ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus oli noin seitsemän prosenttia, sillä sopu sisälsi esimerkiksi lisää vapaapäiviä työntekijöille.

– Vaikka meillä inflaatio on hidastunut, ei ostovoimamonttu kuroudu vuodesta 2021 itsestään umpeen. Siihen vaaditaan palkankorotuksia, Eloranta sanoo.

Kaupan ala lakkoilee jo

Palkkaneuvotteluiden tukkona on tällä hetkellä teknologiateollisuuden työntekijöiden neuvottelut.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton mukaan palkankorotusten taso sovintoehdotuksessa on liian matala.

Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan sovintoesityksen aiemmin helmikuussa. Sovintoehdotuksessa palkkoja olisi kahden vuoden aikana nostettu 4,5 prosenttia.

Mahdollinen sopu on tärkeä paperi, sillä se käytännössä määrittää muiden alojen palkankorotuskaton.

Sitä ennen luvassa on lakkoja.

Kaupan alan logistiikkaa koskeva lakko alkoi maanantaina aamuviideltä ja kestää kolme vuorokautta.

Keskiviikkona aamuviideltä on puolestaan alkamassa myymälöitä koskeva kolme vuorokautta kestävä lakko, jos sopua ei löydetä sitä ennen.

Lakon on kerrottu vaikuttavan päivittäistavaratuotteita myyviin kauppoihin, kuten S-ryhmän, Keskon ja Lidlin toimipaikkoihin.

"Palkansaajat tarvitsevat rahaa"

Myös Auto ja kuljetusala AKT "valmistautuu vauhdittamaan työehtosopimusneuvotteluja" eli käytännössä lakkoilemaan.

– Elämisen kustannukset, kuten ruoka ja asuminen, ovat nousseet suhteessa palkkaan enemmän kuin kertaakaan viiteenkymmeneen vuoteen, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

– Palkansaajat tarvitsevat rahaa. Koko Suomi tarvitsee ostovoimaa, Kokko jatkaa.

AKT:n hallitus on päättänyt antaa liiton johdolle valtuudet päättää työtaistelutoimenpiteistä. Varsinaisia lakkoilmoituksia ei anneta, AKT tiedottaa.

– Työnantajat tekevät jatkuvasti esityksiä, joiden myötä yrityksille täytyy saada enemmän sekä valtaa että etuuksia. Yritysten hintakilpailukyky on kuitenkin nyt erittäin hyvä. Reilutkaan palkankorotukset eivät uhkaa Suomen kilpailukykyä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko väittää.