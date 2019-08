Isis on noussut uudelleen Syyriassa: USA vetää samalla joukkojaan maasta

Isisin taktiikkana aiheuttaa sekaannusta



Tarkkailijan raportissa todetaan, että vaikka Isis on menettänyt niin kutsutun islamistisen kalifaattinsa, järjestö on silti noussut uudelleen Syyriassa. Raportin mukaan Isis on onnistunut kokoamaan joukkojaan uudelleen ja ylläpitämään operaatioitaan Syyriassa ja Irakissa, koska paikalliset joukot eivät ole kyenneet pitkäaikaisiin, useissa kohteissa samanaikaisesti tapahtuviin operaatioihin. Paikalliset joukot eivät myöskään ole pystyneet pitämään hallussaan jo takaisin vallattuja alueita.

Viime vuonna presidentti Donald Trump julisti, että Isis on voitettu. Yhdysvallat on Trumpin käskystä vetänyt joukkojaan pois Syyriasta, vaikka armeijan komentajat ovat todenneet, että Yhdysvaltojen tukemat paikalliset joukot tarvitsevat lisää koulutusta ja välineistöä. Yhdysvalloilla on vielä pieni määrä sotilaita maassa. Se on vaatinut muilta kansainvälisen Isisin vastaisen liittouman mailta lisäpanostuksia alueelle.