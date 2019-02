Isisin loppu lähestyy Itä-Syyriassa – kovia taisteluja käynnissä saarretulla alueella

SDF:n tiedottajan Mustafa Balin mukaan saarretulla alueella on vain noin 600 Isisin jihadistia, joista suurin osa on tullut ulkomailta Syyriaan taistelemaan. Hänen mukaansa saarrettu alue saattaa kukistua muutamassa päivässä.

Kymmeniätuhansia paennut

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli 37 000 ihmistä on joulukuun jälkeen paennut Isisin hallitsemilta alueita SDF:n alueille. Tässä joukossa on noin 3 400 epäiltyä jihadistia. Kiinniotettujen jihadistien joukossa on tiettävästi useita satoja ulkomailta tulleita jihadisteja.