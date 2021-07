IS: Julma rikos ilmi Raahessa: Unto-kissaa ammuttiin jopa 15 kertaa – tekijä löytynyt, kertoo poliisi

Ilta-Sanomien mukaan Unto-kissan omistaja ilmoitti perjantaina hätäkeskukseen, että hänen kissaansa on ammuttu ilma-aseella. Omistaja oli löytänyt ampumahaavoja saaneen kissansa pihaltaan.

Tapaus on kuohuttanut tunteita sosiaalisessa mediassa ja poliisi huomauttaa tästä tiedotteessaan.

– Poliisin tietoon on tullut, että asia on herättänyt paikallisesti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Aihe on tärkeä ja se ymmärrettävästi herättää paljon tunteita. Poliisi kuitenkin muistuttaa, että keskustelun tulee pysyä asiallisena.