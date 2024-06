IS: Suomen Saudi-Arabian-suurlähetystössä pahoja työilmapiiriongelmia – tutkintapyyntö poliisille

Tilanne on johtanut myös poliisille tehtyyn tutkintapyyntöön. Helsingin poliisilla on esiselvityksessä väitetty kunnianloukkaus, joka liittyy suurlähetystössä työskentelevien ihmisten esittämiin väittämiin, lehti kertoo. Rikosilmoituksen mukaan he olisivat esittäneet valheellisia väittämiä mustamaalaamistarkoituksessa. Kritiikkiä on kohdistunut niin työntekijöihin kuin edustuston päällikköönkin.