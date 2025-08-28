IS: Hausmyllyn Enzon syöpä on uusiutunut

Hausmylly-yhtyeen Enzo Pulkkinen on sairastunut syöpään.
1990-luvulla suursuosiota nauttineen Hausmyllyn Hannu "Enzo" Pulkkisen syöpä on uusiutunut, kertoo Ilta-Sanomat. Löydökset tulivat esiin rutiinitarkastuksessa.
Enzo kertoo lehdessä hoitojen suunnittelun olevan kesken. Hän jää sairauslomalle Hausmylly-yhtyeestä.
– Päivä kerrallaan, ja toivotaan parasta, että hoidot tepsisivät ja elämä jatkuisi.
Edellisen kerran Enzon syöpä diagnosoitiin vuonna 2020. Samaan aikaan myös hänen Mia-puolisonsa sairastui rintasyöpään, joka leikattiin samana vuonna.
Nyt myös Mialla on todettu melanooma.
Lähde: IS