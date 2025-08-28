IS: Hausmyllyn Enzon syöpä on uusiutunut

1.01309371
Hausmylly-yhtyeen Enzo vuonna 2005.
Julkaistu 28.08.2025 13:34
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Hausmylly-yhtyeen Enzo Pulkkinen on sairastunut syöpään. 

1990-luvulla suursuosiota nauttineen Hausmyllyn Hannu "Enzo" Pulkkisen syöpä on uusiutunut, kertoo Ilta-Sanomat. Löydökset tulivat esiin rutiinitarkastuksessa. 

Enzo kertoo lehdessä hoitojen suunnittelun olevan kesken. Hän jää sairauslomalle Hausmylly-yhtyeestä. 

– Päivä kerrallaan, ja toivotaan parasta, että hoidot tepsisivät ja elämä jatkuisi. 

Lue myös: Sama syöpä tappoi isän ja sedän – nyt puhuu Hausmyllyn Enzo: En ole lyönyt hanskoja tiskiin

Edellisen kerran Enzon syöpä diagnosoitiin vuonna 2020. Samaan aikaan myös hänen Mia-puolisonsa sairastui rintasyöpään, joka leikattiin samana vuonna.

Nyt myös Mialla on todettu melanooma.

Lähde: IS

Lisää aiheesta:

IS: Laulaja Kisu Jernströmillä aggressiivinen syöpäSeiska: Heli Palsanmäen kohdusta löydettiin pahanlaatuinen syöpäkasvainSyöpätaistelu ei lannista Hausmyllyn Enzoa – yllättävä yhteistyö Tauskin kanssaSama syöpä tappoi isän ja sedän – nyt puhuu Hausmyllyn Enzo: En ole lyönyt hanskoja tiskiinHausmyllyn Enzon syöpätaistelu ohi – sai terveen paperitLaulaja Riki Sorsan syöpä uusiutui
Seurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Seurapiirit