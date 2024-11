Iro Särkkä: Suuri huoli siitä, vetääkö Trump Yhdysvaltojen aseaputuen Ukrainalta pois

Republikaanien Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi on Ukrainan kannalta ehdottomasti huolestuttavampi skenaario kuin demokraattien Kamala Harrisin valinta olisi ollut. Näin näkee Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä. STT haastatteli häntä, kun useat yhdysvaltalaismediat olivat ennustaneet Trumpin voittavan vaalit.



Särkän mukaan siitä on suuri huoli, vetääkö Trump Yhdysvaltojen aseaputuen Ukrainalta pois tai pienentääkö hän sitä. Yksi mahdollisuus on myös, että Trump lähtee ajamaan osapuolia neuvottelupöytään.



Lähi-idän tilanteen osalta Särkkä uskoo Yhdysvaltojen jatkavan Israelin tukemista ja kyseenalaistavan Israelin toimintaa jatkossa vähemmän.