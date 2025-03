ISW:ltä raju arvio: Putin lähempänä voittoa

Putinin haaveet kasvavat, näkee ajatushautomo.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös keskeyttää Ukrainan aseapu saa Venäjän tavoittelemaan lisää alueita Ukrainalta.

Aseavun keskeyttäminen vahvistaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin näkemystä siitä, että hän voi voittaa sodan Ukrainassa ja, että Euroopan halu tukea Ukrainaa hiipuu, ISW arvioi.

ISW:n mukaan aseavun keskeyttäminen vahvistaa myös Putinin haaveita koko Ukrainan ja entisten Neuvostoliiton maiden, joihin sisältyy nykyisiä Nato-maita, hallitsemisesta.

ISW ei näe, että aseavun keskeyttämisellä Trump saavuttaa tavoittelemansa "kestävän rauhan" Ukrainaan.