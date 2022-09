Iraninsuomalainen Azzar MTV:lle mielenosoituksista: "Naiset ovat Iranissa pyytäneet 44 vuotta, että saisivat itse päättää, mitä pukea päälleen"

Norjalaisen ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rightsin mukaan mielenosoituksissa on kuollut tähän mennessä jo 75 ihmistä. Yli tuhat ihmistä on otettu kiinni, mukaan lukien kymmeniä toimittajia.

Iraninsuomalaisen Azzar Sarikhanin mukaan Aminin kuolema on järkyttänyt iranilaisia, mutta toisaalta heillä on vain tullut mitta täyteen.

"Emme voi vain istua ja odottaa"

– Näimme kahden ystäväni kanssa videoita paikan päältä ja ajattelimme, että tämä on niin surullista, että emme voi vain istua ja seurata tätä. Nyt on aika tehdä jotain, Sarikhani sanoo.

Vuosikymmeniä diktatuurin vastustusta

Sarikhanin mukaan kyse on ihmisoikeuksista ja vapaudesta maata kuristavan diktatuurin alla.

Iranin siveyspoliisi on tiukentanut otettaan naisten pukeutumisen tarkkailun suhteen, esimerkiksi hiusten tulee olla kokonaan huivin peitossa. Mielenosoittajat ovat polttaneet huiveja ja leikanneet hiuksiaan. Vuosi sitten Iranin presidentiksi nousi Ebrahim Raisi, joka on edeltäjäänsä Hassan Rouhania konservatiivisempi. Raisi on kertonut, ettei anna mielenosoittajille armoa.