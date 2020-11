Iranilaista diplomaattia syytetään Belgiassa terroriteon suunnittelusta

Syytettynä on myös Belgiassa asunut iranilainen mies sekä iranilais-belgialainen pariskunta, joka pidätettiin Belgiassa matkalla kohti opposition NCRI-järjestön tilaisuutta mukanaan räjähdysainetta ja sytytin. Kaikkia syytettyjä uhkaa elinkautinen vankeus.

Ranska on syyttänyt iskusuunnitelmasta Iranin salaista palvelua, minkä Iran on jyrkästi kiistänyt. Sen mukaan kyseessä on Iranin ydinohjelmasopimuksen vastustajien yritys lavastaa Iran syylliseksi.