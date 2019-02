Iraniin loikannutta entistä ilmavoimien tiedustelu-upseeria syytetään vakoilusta – epäillään välittäneen erittäin salaisia tietoja ja vaarantaneen tiedusteluagentin hengen

Yhdysvalloissa on nostettu vakoilusyyte entistä ilmavoimien tiedustelu-upseeria vastaan, uutisoivat muun muassa CNN ja uutistoimisto Reuters. Iraniin vuonna 2013 loikannutta naista syytetään siitä, että hän olisi vuosina 2012–2015 välittänyt iranilaisille Yhdysvaltain kansalliseen puolustukseen liittyviä tietoja.

Iraniin paennut amerikkalaisnainen on edelleen karkuteillä Yhdysvaltain viranomaisilta, ja liittovaltion poliisi FBI on julkaissut etsintäkuulutuksen verkossa. Osana samaa oikeusjuttua myös neljää Iranin kansalaista vastaan on nostettu vakoilusyytteet.