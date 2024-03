Iran teloitti viime vuonna yli 800 ihmistä: "Pelon ylläpitäminen on hallituksen ainoa tapa pysyä vallassa"

Iranissa teloitettiin viime vuonna ainakin 834 ihmistä, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2015, kertoivat ihmisoikeusjärjestöt tiistaina.

Kyseessä on vasta toinen kerta kahteen vuosikymmeneen, kun teloituksia oli yli 800 vuodessa. Vuonna 2015 teloitettiin ainakin 972 ihmistä.

– Pelon ylläpitäminen yhteiskunnassa on hallituksen ainoa tapa pysyä vallassa, ja kuolemanrangaistus on sen tärkein työkalu, perusteli Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights (IHR) -ihmisoikeusjärjestön johtaja Mahmood Amiry-Moghaddam .

Erityisen paljon ovat IHT:n ja Ranskasta toimivan Together Against the Death Penalty -järjestön mukaan kasvaneet huumerikoksista annetut kuolemantuomiot ja teloitukset.