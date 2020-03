Iran kertoi 129 uudesta koronakuolemasta – yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä valtioista

Tuoreiden kuolintapausten myötä koronakuolemia on ollut maassa yhteensä jo 1 685. Iran on Italian ja Kiinan ohella yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä valtioista. Terveysministeriön edustaja Kianouche Jahanpour kertoi, että viimeisen vuorokauden aikana on tullut tietoon yli 1 028 uutta koronatapausta. Hänen mukaansa Iranissa on tähän mennessä todettu koronatartunta yhteensä 21 638 ihmisellä.