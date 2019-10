Irakin hallitus lupaa uudistuksia rauhoittaakseen mielenosoitukset – viranomaiset: tunnistamattomat tarkka-ampujat ampuneet väkijoukkoja kohti

Hallitus on luvannut toistakymmentä uudistusta, kuten antaa maareformeja ja lisää sosiaaliavustuksia perheille. Nuorisotyöttömyyteen tyytymättömien kiukkua taltuttaakseen hallitus aikoo luoda työpaikkoja ja lisätä työttömyystukia.

Irakissa julkinen sektori on edelleen maan suurin työllistäjä, mutta viime vuosina yliopistosta valmistuneille ei töitä ole löytynyt. Viranomaiset ovat myös viime aikoina tyhjentäneet luvattomia asuinrakennuksia, joissa asuu noin kolme miljoonaa irakilaista eri puolilla maata.

Irakin ihmisoikeuskomission mukaan lähes sata ihmistä on kuollut mielenosoituksissa ja loukkaantuneita on noin 4 000. Hallitus on kutsunut kuolonuhreja marttyyreiksi ja antanut uhrien perheille erityisetuisuuksia.