Intia ilmoitti kieltävänsä sähkötupakan myynnin: "Päätös tehtiin pitäen silmällä sähkötupakan vaikutuksia nuoriin"

Tiistaina New Yorkin osavaltio kielsi erilaisilla makuyhdisteillä makeutettujen sähkötupakoiden myynnin . Aiemmin saman päätöksen oli tehnyt jo Michiganin osavaltio. Myös Singapore on kieltänyt sähkötupakat, ja monissa maissa on tiukennettu niitä koskevia säädöksiä.

Yhdysvalloissa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut sähkötupakan käyttöön liitettyjen oireiden seurauksena ja yli 450 on joutunut sairaalaan. Osalla sairaalaan joutuneista on ollut niin vakavia oireita, että heidät on jouduttu vaivuttamaan keinotekoiseen koomaan.